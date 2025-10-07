Première édition du Berchem Wine Festival les 11 et 12 octobre

Les 11 et 12 octobre, la salle des fêtes de Berchem-Sainte-Agathe sera le théâtre de la première édition du Berchem Wine Festival. Pour en parler, Michel Van Hecke, l’organisateur, était l’invité du 12h30.

Un rendez-vous inédit pour amateurs, curieux et passionnés autour de plus de 200 cuvées issues d’une trentaine de domaines viticoles belges et étrangers. Lors de cet événement, les participants pourront participer à des dégustations, mais également à des rencontres avec les vignerons. Ils pourront également directement acheter leurs bouteilles auprès des producteurs.

Le Berchem Wine Festival est porté par l’Association des Commerçants de la commune, avec comme objectif : dynamiser la vie locale. L’événement se veut accessible et familial et met l’accent sur la convivialité et la découverte. Les bénéfices iront pour les camps scouts d’été et pour “dynamiser le commerce à Berchem. Travailleur plus ensemble. Si on veut du vivre ensemble, il faut travailler”, confie Michel Van Hecke.

Concrètement, le festival aura lieu les 11 et 12 octobre de 11h à 19h. Le prix d’entrée s’élève à 10€ par personne et comprend 6€ de dégustation.

■ Interview de Michel Van Hecke, organisateur du Berchem Wine Festival au micro de Maël Arnoldussen