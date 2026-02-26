Première bruxelloise à Berchem-Sainte-Agathe : le CPAS lance un chatbot accessible 24h/24

Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe annonce le déploiement d’un assistant digital accessible en permanence via son site internet. L’outil, basé sur l’intelligence artificielle, vise à répondre aux questions des habitants, dans un contexte d’augmentation des demandes d’aide sociale.

La réforme limitant dans le temps les allocations de chômage entraîne, selon le CPAS, un afflux de personnes vers les services sociaux communaux. À Berchem-Sainte-Agathe, comme dans d’autres communes bruxelloises, les demandes d’information concernant le revenu d’intégration et les démarches administratives sont en hausse.

Certaines personnes concernées indiquent ne pas savoir vers quel service se tourner ou rencontrent des difficultés à obtenir un rendez-vous rapidement. Le CPAS estime que l’accès à l’information en dehors des heures d’ouverture constitue un enjeu supplémentaire.

Un canal complémentaire

Le chatbot est présenté comme un outil d’orientation et d’information. Il vient s’ajouter aux canaux existants – accueil physique, téléphone et e-mail – sans s’y substituer.

Selon le CPAS, l’objectif est de proposer un point d’entrée supplémentaire, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de fournir des réponses de première ligne sur les conditions d’accès aux aides, les démarches à entreprendre ou les coordonnées des services compétents.

Le président du CPAS, Marc Hermans, précise dans un communiqué que l’outil ne remplace pas les équipes sociales mais permet d’obtenir “une première réponse claire, à n’importe quelle heure”.

Un outil encadré

Le CPAS indique que le chatbot repose sur un corpus d’informations validé en interne. Les contenus concernent notamment les conditions d’accès aux aides, les horaires et les procédures liées à une éventuelle exclusion du chômage. L’institution précise que les réponses sont définies par ses services et ne proviennent pas de sources extérieures non contrôlées.

Le projet a été développé par les équipes du CPAS, avec l’appui d’un partenaire informatique. L’institution affirme être le premier CPAS en Belgique à déployer ce type d’outil. Avec ce dispositif, le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe entend élargir l’accès à l’information sociale dans un contexte de pression accrue sur les services locaux.

