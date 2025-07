Pour ses 30 ans d’existence, la randonnée Dynamobile s’élance de Bruxelles avec 140 cyclistes

Cette année, la randonnée cycliste Dynamobile fête ses 30 ans et est partie de Bruxelles ce 18 juillet avec ses 140 cyclistes de tous les âges. L’objectif : promouvoir l’usage du vélo et le tourisme local via une mobilité douce.

L’édition 2025 se déroulera du vendredi 18 juillet au samedi 26 juillet. Les participants sont partis de Bruxelles et traverseront la Wallonie, via Hélécine, Liège (Bressoux), Bomal et Ciney pour rejoindre Namur le dernier jour de la randonnée.

Cette année, le départ a eu lieu à 9h30 au parc du Cinquantenaire. Une centaine de cyclistes ont répondu présent, escortés par la police.

Rédaction/Photo D.R