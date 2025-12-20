Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Une exposition urbaine est dédiée aux commerces de la place Pogge : “Ils ont un rôle social, de cohésion”

La place Pogge de Schaerbeek veut allier commerces, lien social et art. Une expo photo est lancée pour mieux faire connaître l’impact positif de ces enseignes pour les habitants des alentours et dans la vie locale.

Les commerces sont essentiels pour faire vivre la place Pogge. Emmanuel Massart, coordinateur de l’ASBL “Récits Nomades”, l’a bien compris et s’est donc rendu dans de nombreuses enseignes du quartier, accompagné de deux photographes. Un moyen d’immortaliser et de rendre hommage à ceux qui font vivre la place Pogge. “Ils ont un rôle beaucoup plus important que de vendre du pain, du poisson ou du café“, fait-il remarquer. “Ils ont un rôle social, de cohésion, un rôle de soin, d’entraide. Ce sont des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent très bien le quartier. Ils sont tout le temps à la fenêtre et sont des thermomètres de l’état de la société sur cette place et dans le quartier“.

Depuis novembre, les photos des commerçants sont affichées sur les vitrines de la place et dans un livret imprimé pour l’occasion. L’exposition “La vie nécessaire” est à voir jusqu’à la fin du mois de décembre.

■ Reportage de Joachim Vincent, Olivia Bronsart et Hugo Moriamé

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales