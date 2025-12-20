Une exposition urbaine est dédiée aux commerces de la place Pogge : “Ils ont un rôle social, de cohésion”

La place Pogge de Schaerbeek veut allier commerces, lien social et art. Une expo photo est lancée pour mieux faire connaître l’impact positif de ces enseignes pour les habitants des alentours et dans la vie locale.

Les commerces sont essentiels pour faire vivre la place Pogge. Emmanuel Massart, coordinateur de l’ASBL “Récits Nomades”, l’a bien compris et s’est donc rendu dans de nombreuses enseignes du quartier, accompagné de deux photographes. Un moyen d’immortaliser et de rendre hommage à ceux qui font vivre la place Pogge. “Ils ont un rôle beaucoup plus important que de vendre du pain, du poisson ou du café“, fait-il remarquer. “Ils ont un rôle social, de cohésion, un rôle de soin, d’entraide. Ce sont des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent très bien le quartier. Ils sont tout le temps à la fenêtre et sont des thermomètres de l’état de la société sur cette place et dans le quartier“.

Depuis novembre, les photos des commerçants sont affichées sur les vitrines de la place et dans un livret imprimé pour l’occasion. L’exposition “La vie nécessaire” est à voir jusqu’à la fin du mois de décembre.

■ Reportage de Joachim Vincent, Olivia Bronsart et Hugo Moriamé