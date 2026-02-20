Pour le PS, la Cour des comptes “disqualifie le budget de l’Arizona”

“En synthèse, le gouvernement a tout faux : un gouffre au niveau budgétaire, un désert au niveau économique et l’amateurisme au niveau des finances publiques”, dénonce le chef de groupe PS à la Chambre, Pierre-Yves Dermagne, dans un communiqué.

“La Cour souligne que les dernières estimations amèneront à un déficit de plus de 36 milliards en 2029, soit le double du déficit du gouvernement en 2024”, relève-t-il.

Et ce alors que la politique du gouvernement de limiter les allocations de chômage dans le temps “ne permettra pas d’atteindre la croissance prévue”, les offres d’emploi restant insuffisantes.

Aux yeux du PS, le rapport montre également que les mesures devant porter sur les épaules les plus larges, comme la taxe sur les plus-values, n’atteindront pas les rendements escomptés. “L’engagement d’agents supplémentaires pour lutter contre la fraude et la mise en place d’un vrai parquet financier sont aussi en danger suite aux mesures d’austérité adoptées par le gouvernement”, ajoute le parti.

Pour Pierre-Yves Dermagne, “le gouvernement s’entête et réalise aujourd’hui un strike : un déficit doublé et qui explose par rapport à 2024, un taux d’emploi qui stagne, des taxations sur les épaules les plus larges qui n’atteindront pas leur cibles, des estimations budgétaires farfelues, etc.”

La Cour des comptes présentera ses observations à la Chambre lundi.

Belga