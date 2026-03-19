Pour la première fois, plus de 46 millions de nuitées touristiques en Belgique : Bruxelles reste stable

Les hébergements de vacances belges ont enregistré un nombre record de nuitées en 2025. Le compteur s’est arrêté à plus de 46,1 millions de nuitées, selon une première estimation publiée jeudi par l’office belge des statistiques Statbel.

L’année dernière, on a dénombré plus de 1,2 million de nuitées touristiques de plus qu’en 2024, soit une hausse de 3%. Les nuitées de l’année dernière se répartissaient sur 19,6 millions d’arrivées, soit une moyenne de plus de deux nuits par séjour dans un hébergement. Il ne s’agit pas uniquement de nuitées pendant les vacances, mais aussi de séjours en Belgique pour, par exemple, des congrès et des séminaires.

La plupart des touristes logent à l’hôtel. Ceux-ci ont représenté l’année dernière 21,4 millions de nuitées, soit environ 46% de l’ensemble des nuitées. Le nombre de nuitées à l’hôtel a toutefois augmenté moins fortement que le nombre total: de 2%. La plus forte hausse (+11%) a été enregistrée par les emplacements de camping. Ceux-ci ont représenté environ 8% de l’ensemble des nuitées.

Près de deux nuitées sur trois (63%) ont eu lieu en Flandre. Là aussi, le nombre de nuitées a augmenté de 2%. La plus forte hausse a été enregistrée en Wallonie (+6%, soit un cinquième de l’ensemble des nuitées), tandis que le nombre de nuitées touristiques dans la Région de Bruxelles-Capitale est resté stable.

Les chiffres relatifs à l’origine des touristes en 2025 ne sont pas encore disponibles. En 2024, le nombre de nuitées passées par des Belges dans leur propre pays était légèrement supérieur à celui des touristes étrangers. Les étrangers étaient alors principalement des Néerlandais, des Allemands et des Français.

Belga