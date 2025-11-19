Pour Frédéric De Gucht, un blocage financier de Bruxelles sera une réalité l’année prochaine

Le président de l’Open VLD et négociateur bruxellois, Frédéric De Gucht, a averti mardi soir qu’un blocage financier de la Région bruxelloise serait une réalité en avril ou en mai. Au cours de l’émission Terzake (VRT-Canvas), il a également dénoncé le “manque fondamental d’attention envers Bruxelles” de la part, notamment, des partis flamands.

Selon le président de l’Open VLD, il n’y aura plus assez d’argent en avril ou en mai pour honorer les obligations de Bruxelles. Belfius a annoncé qu’il mettrait fin à la ligne de crédit d’un demi-milliard d’euros qu’il accorde à la Région-capitale d’ici la fin de l’année et il estime que la probabilité qu’ING fasse de même est réelle. Cela signifiera, selon lui qu’il faudra faire des choix quant aux paiements à effectuer: d’abord les intérêts, puis le personnel, ensuite les subsides, etc. “Un certain nombre de personnes, de services et d’organisations se retrouveront sans argent“, a ajouté M. De Gucht.

“Le PS est accro aux dépenses”

Frédéric De Gucht a également défendu le choix d’entamer les négociations budgétaires sans majorité du côté néerlandophone. “Nous pouvions continuer à demander au PS si la N-VA pouvait se joindre à la table, ou nous pouvions demander au PS de jouer cartes sur table et voir s’il pouvait économiser un milliard. Je constate qu’après 9 semaines, ce n’est pas le cas“, a déclaré le président de l’Open VLD, ajoutant que “le PS est accro aux dépenses“.

M. De Gucht ne voit aucun problème à trouver une majorité néerlandophone si un accord sur le budget est trouvé: “L’enfant est tellement malade que Bruxelles n’est pas en crise idéologique, mais existentielle“, a-t-il pointé.

Nouveau tableau budgétaire

Au terme d’une nouvelle journée de discussions budgétaires difficiles entre six partis de l’échiquier politique bruxellois, le formateur Georges-Louis Bouchez (MR) a laissé entendre aux participants qu’il avait l’intention de remettre un nouveau tableau budgétaire jeudi, a-t-on appris à diverses sources, mercredi soir.

La réunion de mercredi s’est achevée un peu avant 19 heures. Elle a été consacrée à un passage en revue des derniers chapitres vus par les différents groupes de travail.

A deux sources, il a été indiqué que Georges-Louis Bouchez avait exprimé son intention de remettre aux participants une nouvelle note budgétaire et son souhait d’organiser un conclave à proprement parler d’ici le prochain week-end.

La volonté d’y participer devrait dépendre du premier accueil qui sera réservé à la nouvelle note et non du niveau de progression des échanges difficiles de mardi, si l’on en croit des échos des travaux du jour.

Rédaction avec Belga