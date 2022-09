Pour Bruno Valkeneers : “La guerre aveugle à la drogue montre ses limites”

Invité dans l’émission Plus d’Actu, le porte-parole de l’ASBL Transit, Bruno Valkeneers revient sur la consommation de la drogue en Belgique. Il présente son point de vue pour lutter contre les addictions.

Lors que l’on pense au phénomène de la drogue, deux manières se présentent souvent. D’un côté, il y a ceux qui expliquent que la drogue est un mal qu’il faut éradiquer. Et de l’autre, il y a ceux qui acceptent sa présence et suggère qu’il faille plutôt gérer le phénomène. Pour Bruno Valkeneers, même si l’ASBL Transit (un lieu d’accueil et d’hébergement pour les usagers de drogues), se tourne plus vers la deuxième option, il faut faire attention à deux points. “D’une part la répression des guerres du trafic, ça, c’est une dimension. Du point de vue de la santé, cela fait très longtemps qu’on déploie un plaidoyer pour dénoncer les effets pervers négatifs sur la santé la criminalisation des consommateurs de drogue“.

Décriminaliser

Pour aller de l’avant dans la lutte contre la drogue, Bruno Valkeneers propose de décriminaliser le comportement.”Je pense qu’il est prioritaire et je pense que ça aurait dû déjà être fait depuis un certain temps. Il faut absolument décriminaliser le comportement“. Le porte-parole précise qu’il est possible de décriminaliser et de dépénaliser tout en continuant de lutter contre le trafic. “Si vous décriminalisez le comportement, c’est-à-dire l’acte de détenir en vue de la consommation personnelle, vous n’organisez rien au niveau du commerce. En fait, vous n’avez aucun impact sur le trafic“. Cette décriminalisation permettrait de mieux aider le public et d’offrir une libération de la parole autour de la consommation personnelle. Bruno Valkeneers rajoute qu’il faudrait mettre en place un débat. “Je pense que les experts et les politiques doivent se mettre autour de la table pour réfléchir à d’autres modèles que d’autres pays sont déjà en train de mettre en place“. En effet, des décisions doivent être prises, car les limites de la lutte commencent à être atteintes. “Nous, ça fait longtemps qu’on voit venir le problème. Je pense que là, très clairement, la guerre à la drogue, la guerre aveugle à la drogue montre ses limites“.

■ Camille Paillaud / Une interview réalisée par Fabrice Grosfilley