Pont Sainctelette fermé : un nouveau plan de circulation dans le quartier

Suite à un incendie, le pont Sainctelette est endommagé. Il reste partiellement fermé mais 2 bandes seront à nouveau disponibles pour circuler direction Basilique à partir de ce lundi 17 mai.

Le pont Sainctelette direction Basilique sera à partir de ce lundi 17/5 partiellement rouvert avec 2 bandes de circulation dont une sera réservée aux bus / taxis / vélos. Un espace de 1,5 m de large permettra également un cheminement sécurisé pour les piétons. Le site propre tram et la bande de circulation contigüe au site tram resteront fermés.

La fermeture du pont continue à impacter fortement la circulation de la ligne de tram 51. A partir de ce lundi 17 mai, le tram 51 sera exploité en deux branches distinctes. Une branche circulera entre Van Haelen et Yser et l’autre entre Belgica et Stade. Plus d’info sur Stib.be et sur l’application mobile.

Pour éviter d’engorger la zone, les navetteurs qui le désirent peuvent se garer au parking T du Heysel où plusieurs centaines de places les attendent à proximité directe d’une station Villo, du métro ainsi que des lignes de bus 14, 83 et 88 et de tram 7. Parking automatisé et accessible 24h/24h. Forfait de 3 euro pour la journée.

Réparation du pont

Les premières analyses de stabilité ont permis de déterminer qu’une partie de la structure est préservée et présente toutes les conditions de sécurité nécessaires pour être rouverte à la circulation. Des interventions structurelles très lourdes de plusieurs mois seront nécessaires pour réparer la partie du pont endommagée.

J.M. , Capture : Bruxelles Mobilité