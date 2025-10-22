Pompéi ensevelie par l’éruption du Vésuve en plein Brussels Expo: la nouvelle exposition ouvre ce jeudi

L’exposition immersive “The Last Days of Pompeii” ouvre ses portes ce jeudi à Brussels Expo. Produite par le collectif international Madrid Artes Digitales (MAD), elle propose une plongée spectaculaire dans la cité romaine ensevelie par l’éruption du Vésuve en l’an 79.

Conçue à partir de recherches archéologiques et historiques, qu’ils disent “rigoureuses“, l’expérience mêle reconstitutions numériques, projections à 360° et réalité virtuelle pour raconter la vie quotidienne, la culture et la chute tragique de Pompéi. Le visiteur y découvre les fresques de la Villa des Mystères, les combats de gladiateurs dans l’amphithéâtre, les marchés du forum, ainsi que les graffitis d’époque reproduits en taille réelle. Une bande sonore originale composée par René Merkelbach accompagne le parcours.

Présentée comme “une rencontre entre science, art et émotion“, l’exposition invite à explorer six espaces immersifs, dont un voyage dans le métavers pompéien. Plus de 85 artistes, ingénieurs et historiens ont collaboré à ce projet, déjà récompensé à Madrid par le National Geographic Readers’ Award de la meilleure exposition 2024.

Pour son étape belge, The Last Days of Pompeii a été adaptée en quatre langues et enrichie d’éléments exclusifs: un mur de graffitis interactif, un studio photo en IA et une reconstitution de l’amphithéâtre.

L’exposition est accessible à partir du 23 octobre au Terminal 1 de Brussels Expo, place de Belgique 1, à Laeken. Elle est ouverte tous les jours de la semaine, avec des horaires variables consultables sur pompeii-experience.com.

Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Rémy Rucquoi et Nicolas Scheenaerts