Poêles, barbecues, qualité de l’air : le débat s’invite au conseil communal de Watermael-Boitsfort

Des citoyens ont interpellé mardi soir le collège communal de Watermael-Boitsfort pour demander à la commune de protéger la population contre la pollution de l’air liée au chauffage au bois et aux barbecues au charbon, et de faire appliquer la nouvelle législation régionale entrée en vigueur le 1er janvier.

La nouvelle législation interdit, entre autres, l’installation d’anciens poêles non conformes, impose un entretien annuel obligatoire et rend le respect de la directive européenne d’écoconception obligatoire. Les habitants réclament aussi une meilleure information sur les effets de ces combustions domestiques et la mise en place de points de mesure de la qualité de l’air.

En réponse, l’échevine de l’Urbanisme Marie-Noëlle Stassart (Ecolo) a souligné la nécessité de mieux sensibiliser la population à ces règles qui proscrivent, par ailleurs, les appareils produisant des fumées visibles ou odorantes. “Nous sommes favorables à une prime régionale pour encourager les citoyens à s’équiper de systèmes plus propres“, a-t-elle précisé. Tout en reconnaissant que si “les barbecues sont une tradition ancienne“, “il faut pouvoir faire évoluer nos pratiques“. La commune prête actuellement trois barbecues au charbon et envisage d’acquérir des modèles électriques pour les remplacer.

“Les gens ne savent pas”

Les demandes citoyennes ont reçu le soutien du PS et de DéFI. “Il faut objectiver le débat par une étude scientifique et surtout informer, car les gens ne savent pas“, a déclaré le conseiller socialiste Martin Casier. Alexandre Dermine (DéFI) a plaidé pour “un accompagnement plutôt qu’une interdiction brutale“.

Selon Bruxelles Environnement, près de la moitié (49%) des particules fines émises par les bâtiments bruxellois proviennent du chauffage au bois. L’administration régionale rappelle que si le bois peut être une énergie renouvelable, son usage dans des foyers ouverts ou des poêles anciens émet des particules fines, du monoxyde de carbone (CO), des oxydes d’azote (NOx) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), nocifs pour la santé. Ces polluants peuvent aggraver les maladies respiratoires et cardiovasculaires et réduire l’espérance de vie en cas d’exposition prolongée.

> Chauffage au bois, au mazout et au gaz : Bruxelles Environnement rappelle les nouvelles règles de cette année

Les nouvelles normes imposent que tous les poêles et chaudières installés après le 1er janvier 2025 respectent la directive d’écoconception européenne. Les cheminées doivent être inspectées et nettoyées chaque année, tandis que les chaudières au bois supérieures à 100 kW nécessitent un permis d’environnement et un contrôle périodique PEB. L’utilisation du bois est interdite lors des pics de pollution, sauf si c’est le seul moyen de chauffage du logement.

Bruxelles Environnement recommande de privilégier les appareils modernes à haut rendement (étiquette énergétique A+), les poêles à granulés ou chaudières biomasse certifiés, ainsi que des combustibles secs issus de filières locales durables (FSC ou PEFC). L’administration invite les usagers à éviter le bois humide ou traité, à allumer leur feu par le haut pour limiter les émissions et à ventiler correctement les locaux pour prévenir les intoxications au CO.

Les études menées par l’ADEME et le centre VITO montrent que les foyers ouverts n’ont qu’un rendement énergétique de 10%, contre plus de 80% pour les poêles modernes à granulés. Les anciens appareils émettent jusqu’à 20 fois plus de particules fines que les installations récentes. Bruxelles Environnement insiste sur la nécessité de proscrire ces équipements obsolètes, jugés incompatibles avec les ambitions régionales de performance énergétique et de qualité de l’air.

avec Belga