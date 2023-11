P!NK en concert au stade Roi Baudouin à Bruxelles le 14 juillet

La chanteuse américaine P!NK sera en concert au stade Roi Baudouin, à Bruxelles, dimanche 14 juillet. Cette prestation se déroulera dans le cadre de son Summer Carnival World Tour 2024, qui, entre le 11 juin et le 25 juillet, comprend 16 dates européennes.

Après plus de quatre ans sans avoir donné de la voix en Europe, la tournée mondiale de la performeuse, débutée le 7 juin dernier en Angleterre, a déjà rassemblé plus d’un million de fans dans sept pays différents. Ses dates en Amérique du Nord viennent de prendre fin et laissent place à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.

Il s’agira d’une première à Bruxelles pour P!NK, mais pas en Belgique où elle s’est déjà produite le 17 juin dernier, lors du festival Werchter Boutique, à guichets fermés.

Au programme de ce concert le 14 juillet, organisé par Live Nation, un show carnavalesque avec des acrobaties aériennes, des chorégraphies pleines d’énergie, des tenues colorées. Script, GAYLE et KidCutup sont par ailleurs annoncés comme invités.

En octobre, P!NK avait dévoilé son nouveau single “Dreaming”, réalisé en collaboration avec Marshmello et Sting. Il fera partie des titres du coffret spécial Tour Deluxe Edition de son neuvième album studio, TRUSTFALL, en vente à partir du 1er décembre. Il comprend six titres enregistrés en live lors de son Summer Carnival 2023, notamment les singles “What About Us”, “When I Get There” et “Cover Me in Sunshine”, en duo avec sa fille, et les covers “No Ordinary Love” de Sade et “Nothing Compares 2 U” de Sinead O’Connor, avec Brandi Carlile.

La billetterie ouvrira le 24 novembre, à partir de 10 heures.

Belga – Photo : Belga