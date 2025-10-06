Plusieurs coups de feu ont été tirés boulevard du Midi

Plusieurs coups de feu ont été tirés dans la nuit de dimanche à lundi, vers 01h du matin, boulevard du Midi à Bruxelles, a confirmé lundi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une personne aurait fait usage d’une arme à feu avant de prendre la fuite. Aucun blessé n’a été signalé à ce stade. Les policiers sont rapidement intervenus sur place et ont établi un périmètre de sécurité afin de sécuriser la zone et de permettre aux experts de procéder aux premières constatations.

Le parquet de Bruxelles a été immédiatement avisé et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que pour identifier le ou les auteurs.

Belga