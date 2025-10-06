Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Plusieurs coups de feu ont été tirés boulevard du Midi

sirène police

Plusieurs coups de feu ont été tirés dans la nuit de dimanche à lundi, vers 01h du matin, boulevard du Midi à Bruxelles, a confirmé lundi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une personne aurait fait usage d’une arme à feu avant de prendre la fuite. Aucun blessé n’a été signalé à ce stade. Les policiers sont rapidement intervenus sur place et ont établi un périmètre de sécurité afin de sécuriser la zone et de permettre aux experts de procéder aux premières constatations.

Le parquet de Bruxelles a été immédiatement avisé et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que pour identifier le ou les auteurs.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

06 octobre 2025 - 09h34
Modifié le 06 octobre 2025 - 09h34
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales