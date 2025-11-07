Plus d’une centaine de vols de drones illégaux menés par la police à Bruxelles

Dans le cadre d’un projet pilote mené par la zone de police Polbru, les drones ont été pilotés d’avril à juin 2025 par la société privée flamande Citymesh. La décision d’autoriser ces vols avait été fermement critiquée par la Ligue des droits humains, notamment, qui a contesté cette autorisation devant le Conseil d’État.

Selon Le Soir, avant même que le Conseil d’État se penche sur le dossier, l’Organe de contrôle de l’information policière (COC), en charge de vérifier que la police traite les données des citoyens de façon sécurisée et légale, a signifié dès le mois d’octobre à Polbru que ce projet expérimental était considéré comme illégal en raison du fait que des données policières étaient potentiellement traitées par une société privée.

La zone de police répond que la phase de test, de trois mois, était déjà terminée à la réception de l’avis du COC. Durant les 144 vols réalisés durant cette période, “aucune collecte ni traitement de données” n’ont été mené, affirme-t-elle.

Le rapport du COC, transmis au parquet de Bruxelles et aux ministres de l’Intérieur et de la Justice, sera prochainement rendu public, pour servir de cadre aux autres zones de police, précise encore Le Soir.