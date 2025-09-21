Plus d’un million de personnes ont visité Train World en dix ans

A la recherche d’un lieu emblématique pour exposer les pièces phares de son patrimoine, la SNCB a jeté son dévolu sur la gare de Schaerbeek. Train World ouvrait ses portes au grand public le 25 septembre 2015 et dix ans plus tard, plus d’un million de personnes ont déjà visité ce musée consacré au monde ferroviaire.

Schaerbeek n’a pas été choisie par hasard puisque la commune bruxelloise se situe sur la ligne de chemin de fer historique entre Malines et Bruxelles, où le premier train à vapeur fut mis en service en 1835. La gare elle-même, qui constitue l’entrée du musée, est exceptionnellement préservée. Ses origines remontent à 1887. Autrefois disséminés dans le pays, trains à vapeur, voitures royales et d’autres objets historiques ont été rassemblés dans un espace de 8.000 mètres carrés.

La scénographie a été confiée à Expoduo et à François Schuiten, schaerbeekois et passionné d’histoire ferroviaire. L’auteur de bandes dessinées et son équipe ont travaillé pendant près de dix ans sur le projet. “Dans ce musée, il y a évidemment des machines et des lieux mais aussi des hommes. Nous avions envie de faire partager l’amour des cheminots pour leurs machines et leur métier”, avait-il déclaré au moment de l’inauguration. Les locomotives et wagons sont exposés au travers de quatre halls dont les deux derniers sont reliés au réseau ferroviaire, permettant d’accueillir d’autres voitures dans le cadre d’expositions temporaires. Parmi les pièces maîtresses du musée, citons l'”Atlantic” (type 12), une locomotive à vapeur de 1939 au carénage impressionnant, et la “Pays de Waes”, la plus ancienne locomotive à vapeur conservée en Europe, construite en 1844.

Quelque 25 millions d’euros ont été investis dans cette attraction touristique. Le succès ne se fait pas attendre. Les concepteurs tablaient sur une fréquentation annuelle de 100.000 personnes, mais le cap des 300.000 est atteint deux ans après l’ouverture. Les expositions temporaires contenaient des ingrédients appréciés par un large public, comme Tintin et le chocolat. Certaines étaient conçues pour interpeller le visiteur comme celle sur la biodiversité et le climat.

Après un pic de 135.827 personnes avant la période de coronavirus (2019), le musée a, au lendemain de la crise sanitaire, réussi à redresser la barre grâce à une affluence essentiellement belge en 2021 et 2022. L’an dernier par contre, le public semble un peu avoir délaissé la gare schaerbeekoise et ses annexes muséales; 77.346 visiteurs avaient été comptabilisés. Les responsables de la SNCB estiment que les dernières expositions temporaires ont moins séduit le public que les précédentes. La réintégration de Train World dans le PASSmusées cette année pourrait inverser la tendance.

La prochaine expo temporaire promet une configuration toute particulière puisque Train World a fermé ses portes trois semaines en septembre pour la mise en place. Elle reviendra sur le rôle critique de la compagnie belge durant la Deuxième Guerre mondiale. “Sous l’occupation allemande, la SNCB a maintenu la circulation des trains dans l’intérêt du pays, participant ainsi, malgré une résistance interne, également aux déportations vers l’Allemagne et les camps, révélant un profond dilemme moral entre collaboration et résistance”, dévoile le site internet du musée. L’inauguration est prévue le 26 septembre.

Belga