Plus d’un kilo de cannabis saisi par la police à Ixelles : un suspect arrêté

La zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a indiqué mercredi avoir saisi une quantité importante de drogue le 6 février dernier dans le quartier Matonge, à Ixelles. Au total, un peu plus de 1,2 kg de cannabis et 181 grammes de cocaïne ont été saisis. Deux suspects ont été interpellés, dont un a été placé sous mandat d’arrêt.

“Lors d’une action de contrôle nuisances menée le 6 février dans le quartier Matonge, deux suspects, ayant tenté de prendre la fuite, ont été interpellés”, a indiqué la police.

“Le premier suspect était en possession de deux pacsons de cannabis, 150 euros en espèces et deux GSM. Le deuxième suspect, quant à lui, était en possession de trois joints, 119 euros et un GSM. Les deux personnes étaient bien connues des services de police”, ont précisé les forces de l’ordre.

Après l’interpellation des deux suspects, un contrôle de leur chemin de fuite a permis de retrouver 26 pacsons de cocaïne et sept pacsons de cannabis. La police a également découvert 91 pacsons de cannabis et 15 autres de cocaïne, cachés à différents endroits de la galerie Matonge.

Les deux suspects ont été transférés au commissariat pour audition. Après une perquisition, la police a saisi plusieurs objets de valeur, un sac de sport contenant des stupéfiants et un coffre-fort, qui contenait 1.900 euros en espèces.

Après leur audition, les deux interpellés ont été mis à la disposition du parquet, qui a saisi un juge d’instruction. L’un des suspects a été inculpé du chef de détention de produits stupéfiants et a été remis en liberté. Le second a été inculpé du chef de détention de produits stupéfiants manifestement destinés à la vente en association et a été placé sous mandat d’arrêt.

