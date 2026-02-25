 Aller au contenu principal
Plus d’un kilo de cannabis retrouvé dans le sac d’un trottinettiste après une course-poursuite

Après avoir pris la fuite en trottinette, un homme a été interpellé avec plus d’un kilo de cannabis dans son sac à dos. Il sera jugé en mai pour détention et vente de stupéfiants.

C’est le comportement d’un trottinettiste sur la route, ce lundi 23 février peu avant 15h, qui a attiré l’attention d’une patrouille de la zone de police de Bruxelles-Ouest et a permis de mettre la main sur plus d’un kilo de cannabis. L’individu roulait à grande vitesse et a coupé la route aux policiers : “Lorsque nous tentons de procéder à son contrôle, l’intéressé prend la fuite. Il jette son sac à dos et tente de se dissimuler dans des buissons“, raconte la zone de police dans un communiqué de presse.

L’homme a été interpellé et fouillé. La police a découvert 1,203 kg de marijuana dans son sac à dos ainsi que 365 euros.

Le lendemain, le suspect a été entendu et mis à la disposition du parquet du procureur du Roi de Bruxelles. “Le parquet a décidé de citer l’homme à comparaître via la procédure accélérée pour détention et vente de produits sans autorisation”, communique la zone de police. L’homme comparaîtra devant le tribunal correctionnel le 26 mai.

La rédaction – Photo : Zone de police Bruxelles-Ouest

