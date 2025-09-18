Plus de la moitié de l’espace public bruxellois reste dédié à la voiture

C’est la conclusion d’une étude menée par Les chercheurs d’air en collaboration avec le bureau d’études bruxellois BRAT. Malgré des aménagements ces dernières années, les sites propres pour les autres moyens de transport restent donc limités. Or, dans le même temps, l’usage de la voiture diminue dans la capitale.

Concrètement, il ressort de ce rapport que la voiture occupe 53,2% de l’espace public bruxellois alors qu’elle ne représente que trois déplacements sur dix au sein de la capitale. En comparaison, les transports en commun ne disposent que de 2,6% des lieux publics bruxellois. Les cyclistes sont les grands perdants dans la répartition du territoire, avec seulement 1,4% de l’espace public qui leur est complètement dévolu. Autre constat : 9,7% de l’espace public sont consacrés au parking automobile.

Pour réaliser son étude, l’association n’a pris en compte que les espaces publics qui peuvent être répartis entre plusieurs modes de transport. Ont notamment été exclus des espaces tels que les parcs mais également le ring, les viaducs ou tunnels où ne sont admises que les voitures. Il en va de même d’espaces souterrains tels que le métro.

Par ailleurs, dans ce calcul, seules les pistes cyclables séparées ont été comptabilisées pour les vélos. L‘avenue Louise par exemple, malgré une voie partagée entre cycliste et automobilistes est ainsi considérée comme un espace qui priorise la voiture. “Les rues cyclables ne sont pas adaptées au trafic important — à la fois cycliste et automobile — et créent conflits et dangers“, justifie le rapport.

“Face à cette contradiction, il est urgent de repenser la manière dont on organise l’espace public. Ce n’est pas qu’un enjeu de mobilité : c’est une question de santé, de sécurité, de justice sociale et de qualité de vie“, estime l’ASBL.

Cette dernière souhaite que, d’ici 2030, au moins 60 % de l’espace public soit réservé aux modes actifs et aux transports en commun.

■ Les explications de Victor de Thier dans le 12h30