Plus de 80% des salles de classe ne respectent pas les normes sur les particules fines

Pendant trois ans, Airscan et le projet “Clean Air for Schools” ont examiné la concentration atmosphérique dans les salles de classe en Belgique. Des mesures effectuées dans 75 écoles révèlent que 84% des salles de classe présentent une concentration trop élevée de particules fines, ce qui nuit à la concentration des enfants et à leurs résultats scolaires.

“Il s’agit d’un problème structurel”, estime Airscan, qui identifie pourtant une solution “simple et réalisable”. L’organisation propose l’installation de purificateurs d’air dans toutes les écoles et salles de classe belges. “Nous devons agir maintenant, nous ne voulons pas attendre que les pouvoirs publics s’en chargent”, annonce Antoine Geerinckx d’Airscan.

Airscan espère assurer l’installation de ces purificateurs d’air en collaboration avec les entreprises et administrations locales, les écoles et d’autres organisations. Un premier instrument, approuvé par le SPF Santé publique, a été installé mercredi dans l’école communale Windroos, à Molenbeek-Saint-Jean. “Nous n’avions aucune idée que la qualité de l’air était globalement si mauvaise”, reconnaît la directrice Ann Vlasschaert.

L’installation de purificateurs d’air devrait être une évidence, selon Airscan. “Investir dans un air sain, c’est investir dans la santé des générations futures”, affirme son cofondateur Antoine Geerinckx.

Belga