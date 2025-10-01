Plus de 6.700 Bruxellois ont participé à des opérations citoyennes de nettoyage en 2024

Lancée il y a tout juste un an par Bruxelles Propreté en collaboration avec Fost Plus, la plateforme Wake-up Clean-up vise à rendre la Région bruxelloise plus propre et à fédérer les initiatives citoyennes en faveur de la propreté urbaine.

Le site internet Wake-up Clean-up a été mis en ligne fin septembre 2024. L’objectif était alors “de fédérer les efforts des Bruxellois qui s’investissent en faveur de la propreté en ramassant des petits déchets qui jonchent les trottoirs“, rappelle Bruxelles-Propreté par voie de communiqué. Un an après son lancement, l’agence régionale fait le bilan.

Au total, près de 6.000 volontaires se sont engagés au travers de près de 200 opérations citoyennes de nettoyage.

Toutes ces personnes ont suivi la même procédure : une inscription sur la plateforme et la réservation du matériel pour tout le groupe. Les kits, en prêt, sont à disposition chez Bruxelles-Propreté. Les déchets collectés sont ensuite laissés à un endroit prédéterminé avec les équipes de l’agence régionale afin de faciliter le ramassage et l’évacuation des déchets. ​

700 ambassadeurs

À côté des participants aux Clean-up d’un jour, Bruxelles-Propreté a également imaginé une deuxième option pour susciter l’émulation autour des questions de propreté publique, c’est la formule “Ambassadeur·rice·s”. La procédure est la même que pour les participants ponctuels, une inscription sur la plateforme Wake-up Clean-up pour réserver un kit de nettoyage mais, ici le matériel est offert – et non prêté – par Bruxelles-Propreté. ​

Les “Ambassadeur·rice·s” s’inscrivent donc dans une démarche plus régulière afin d’inspirer et d’éduquer leur entourage sur l’importance d’un environnement propre et de pratiques durables.

Depuis septembre 2024, plus de 700 personnes se sont inscrites pour devenir Ambassadeur·rice·s de la propreté et pour ramasser régulièrement les déchets sauvages. ​ ​

La participation des écoles et des entreprises

Par ailleurs, a plateforme en ligne a également évolué pour permettre aux établissements scolaires, associations et entreprises, de s’investir sur des périodes prolongées. Désormais, ce public peut s’engager structurellement en faveur de la propreté du quartier de son choix et reçoit autant de kits de nettoyage qu’il le souhaite. En contrepartie, les écoles, associations et entreprises s’engagent à organiser au minimum 3 Clean- up par an et se faire accompagner par une équipe de Bruxelles-Propreté lors de l’organisation de la première opération de nettoyage. ​

“Ces initiatives citoyennes sont essentielles, elles permettent de sensibiliser aux enjeux de propreté et de renforcer le rôle actif de chaque citoyen dans l’amélioration de son cadre de vie. En parallèle, l’Agence régionale déploie chaque jour près de 600 agents pour procéder à l’entretien et à l’assainissement de plus de 420 kilomètres de voiries régionales“, explique Adel Lassouli, porte-parole de Bruxelles-Propreté, par voie de communiqué.

La plateforme Wake-up Clean-up s’inscrit dans le cadre de Clean.brussels, la stratégie régionale de propreté urbaine, portée par Bruxelles-Propreté.

BX1 – Photo : Bruxelles-Propreté