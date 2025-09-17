Molenbeek candidate au titre de capitale de la culture : 200 bénévoles participent à une grande opération de nettoyage

Une grande opération de nettoyage a été menée ce mercredi matin dans les rues de Molenbeek. Baptisée “MolenClean”, elle a été organisée par le collectif “Molenbeek for Brussels 2030” avec l’objectif d’accueillir dans les meilleures conditions, ce jeudi, une délégation internationale chargée d’évaluer la candidature de la commune au titre de Capitale européenne de la culture en 2030. Habitants, associations et écoles étaient invités à participer. Plus de 200 personnes ont répondu présentes.

Le jury européen rendra sa décision la semaine prochaine. Outre Molenbeek, Louvain et Namur sont également candidates.

■ Reportage de Valentine Rolus, Jacques Vermeer et Gauthier Flahaux