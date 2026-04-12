Plus de 550 nageurs réunis au Brussels Open Masters de natation artistique

La piscine du Neptunium a accueilli ce week-end une compétition internationale de natation artistique, rassemblant des centaines de participants venus de toute l’Europe.

La 15e édition du Brussels Open Masters a confirmé son succès croissant ce weekend. Au total, plus de 550 nageurs et nageuses, issus de 12 pays et représentant 63 clubs, ont pris part à l’événement.

La compétition s’adressait à la catégorie “Masters”, regroupant des sportifs de plus de 20 ans. Côté belge, 13 clubs étaient représentés, dont le club bruxellois BRASS, à l’origine de l’organisation, avec une délégation importante.

Durant trois jours, les participants se sont affrontés dans différentes épreuves, offrant un spectacle mêlant technique, synchronisation et créativité.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Néo Fasquel et Laurence Paciarelli