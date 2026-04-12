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Plus de 550 nageurs réunis au Brussels Open Masters de natation artistique

La piscine du Neptunium a accueilli ce week-end une compétition internationale de natation artistique, rassemblant des centaines de participants venus de toute l’Europe.

La 15e édition du Brussels Open Masters a confirmé son succès croissant ce weekend. Au total, plus de 550 nageurs et nageuses, issus de 12 pays et représentant 63 clubs, ont pris part à l’événement.

La compétition s’adressait à la catégorie “Masters”, regroupant des sportifs de plus de 20 ans. Côté belge, 13 clubs étaient représentés, dont le club bruxellois BRASS, à l’origine de l’organisation, avec une délégation importante.

Durant trois jours, les participants se sont affrontés dans différentes épreuves, offrant un spectacle mêlant technique, synchronisation et créativité.

Reportage de Romain Vandenheuvel, Néo Fasquel et Laurence Paciarelli

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