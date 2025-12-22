Plus de 4,5 millions de voyageurs en un an sur les nouvelles lignes OUIGO et EuroCity

Les nouvelles offres ferroviaires internationales OUIGO, EuroCity et EuroCity Direct affichent une fréquentation soutenue pour leur première année d’exploitation, a indiqué lundi la SNCB par voie de communiqué. Plus de 4,5 millions de voyageurs ont emprunté ces liaisons reliant Bruxelles à Paris, Amsterdam et Rotterdam.

Depuis son lancement le 19 décembre 2024, près d’un million de passagers ont opté pour l’offre OUIGO Train Classique sur la relation Bruxelles-Midi-Paris-Nord, via la gare de Mons. Exploitée par la SNCB et la SNCF, la liaison, assurée en trois heures, enregistre un taux d’occupation moyen supérieur à 80%, avec des pics durant les vacances scolaires, les périodes de fêtes et les longs week-ends.

De futurs développements, comme une augmentation de l’offre, sont à l’étude, explique la SNCB. Actuellement, la liaison compte trois allers-retours par jour en semaine et le week-end.

Les connexions vers les Pays-Bas rencontrent également un succès important. En un an, quelque 3,5 millions de voyageurs ont emprunté l’EuroCity Bruxelles-Rotterdam et l’EuroCity Direct Bruxelles-Amsterdam, lancés le 15 décembre 2024 en partenariat avec l’opérateur néerlandais NS. Ces deux trains ont été particulièrement populaires durant les périodes de vacances scolaires et les jours fériés.

L’EuroCity Direct relie Bruxelles-Midi à Amsterdam-Zuid via Anvers-Central en deux heures, avec 16 allers-retours quotidiens. L’EuroCity relie, lui, Bruxelles à Rotterdam en s’arrêtant aux gares de l’ancienne ligne “Intercity”, comme Malines, Anvers-Berchem ou Breda, avec là aussi 16 allers-retours quotidiens.

“Ces trains classiques sont une alternative rapide, écologique et confortable à la route. Ils sont accessibles à un tarif concurrentiel, particulièrement attractif, même pour un voyage de dernière minute”, poursuit la SNCB. Ils renforcent également le rôle de la gare de Bruxelles-Midi en tant que hub ferroviaire au cœur de l’Europe, avec près de 300.000 voyageurs internationaux chaque semaine.

Belga