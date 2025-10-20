Plus de 45.000 verbalisations pour excès de vitesse en trois mois à Bruxelles-Capitale et Ixelles

Au 3ᵉ trimestre, la police Bruxelles-Capitale Ixelles a constaté 45 218 excès de vitesse, entraînant 64 retraits de permis.

45 218 conducteurs ont été verbalisés pour excès de vitesse, au cours du troisième trimestre de cette année, par la direction Trafic de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles et le Centre Régional de Traitement (CRT). Au total, ce sont 12 675 782 véhicules qui ont été contrôlés, annonce la zone de police dans un communiqué de presse.

La majorité des contrôles et des constats de vitesse inadaptées sont effectués par des dispositifs automatiques comme les radars LIDAR, les contrôles de trajet ou encore les caméras de feu rouge. Les policiers ont également pu réaliser 43 contrôles ciblés à l’aide de radars mobiles. Les contrôles ont donné lieu à 2 852 procès-verbaux.

“Au total, 64 permis de conduire ont été retirés durant les mois de juillet, août et septembre, dont 57 pour excès de vitesse et 7 pour défaut de permis de conduire“, précise la zone de police.

