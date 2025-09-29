Passer la navigation
Rodéos urbains au Heysel : la police saisit trois voitures et une moto

La police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles a mené une nouvelle action contre les rodéos urbains le week-end dernier sur le plateau du Heysel. Trois voitures et une moto ont été confisquées, a indiqué la zone sur ses réseaux sociaux.

Depuis plusieurs années, les riverains dénoncent les courses sauvages et excès de vitesse qui perturbent régulièrement le quartier, particulièrement lors des journées ensoleillées. Le site de l’Atomium est devenu un lieu de rassemblement pour pilotes de rodéo, conducteurs de voitures sportives et motards, souvent au mépris du code de la route.

► Lire aussi | Rodéo urbain au Heysel : en cas de rassemblement prévu, le bourgmestre pourra faire appel à une société pour bloquer l’accès

Face à ces nuisances, la Ville de Bruxelles a renforcé ses mesures. En 2022, le bourgmestre Philippe Close (PS) avait annoncé une approche plus stricte. L’an dernier, des barrières physiques ont été installées autour de l’Atomium pour limiter le phénomène.

29 septembre 2025 - 12h26
Modifié le 29 septembre 2025 - 12h28
 

