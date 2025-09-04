Passer la navigation
Plus de 441 millions d’euros souscrits lors de la nouvelle campagne de bons d’État

Le montant final souscrit lors de la campagne de bons d’État du 4 septembre s’élève à 441,05 millions d’euros, rapporte l’Agence fédérale de la Dette jeudi.

Plus de 358 millions d’euros ont été souscrits pour le bon d’État à un an et quelque 82 millions pour celui à dix ans.

Ces bons d’État à un an et à dix ans offrent des rendements nets respectifs de 1,33% et de 2,24%.

La dernière émission, en juin, avait permis de lever 132 millions d’euros, loin derrière les 22 milliards d’euros attirés grâce au bon d’État à un an émis en septembre 2023. Un vaste succès lié alors à une réduction du précompte mobilier, qui n’a pas été renouvelée depuis.

04 septembre 2025 - 12h24
Modifié le 04 septembre 2025 - 12h24
 

