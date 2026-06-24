Plus de 43.000 nouvelles entreprises créées en Belgique en un an: forte hausse à Bruxelles

Entre le 1er mai 2025 et le 30 avril 2026, 43.963 nouvelles sociétés ont été créées en Belgique soit une hausse de 4,5%, rapporte mercredi le Baromètre des entreprises de la Fédération du notariat (Fednot).

Une hausse de 12,1% a été constatée à Bruxelles contre une hausse de 4,6% en Wallonie et 1,6% en Flandre.

“Les nouvelles règles (Code des sociétés et des associations) rencontrent clairement un franc succès”, estime Sylvain Bavier, notaire et porte-parole de notaire.be. Entre le 1 er mai 2024 et le 30 avril 2025 inclus, on a dénombré 42.086 créations d’entreprises, soit une moyenne de 3.507 par mois. Entre le 1 er mai 2025 et le 30 avril 2026, ce chiffre est passé à 43.963 créations, soit une moyenne de 3.664 par mois”, explique-t-il.

Le nombre d’entreprises aussi en augmentation

Le nombre d’entreprises implantées dans la Région de Bruxelles-Capitale a augmenté de 26% entre 2015 et 2024, ressort-il d’une analyse publiée mercredi par l’Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (Ibsa).

En 2024, Bruxelles comptait 122.725 entreprises assujetties à la TVA, soit 25.549 en plus qu’en 2015. Cette croissance a principalement été entrainée par des créations d’entreprises, plus nombreuses que les cessations d’activité, et compensant le nombre élevé de déménagements de sociétés vers le reste du pays.

Certains secteurs ont été plus marqués que d’autres par cette croissance, dont les technologies de l’information, les transports ou les services aux entreprises. D’autres domaines ont, eux, enregistré un recul du nombre d’entreprises créées, comme les télécommunications, le commerce de gros ou certaines activités industrielles.

Parmi les entreprises assujetties à la TVA présentes à Bruxelles, 82% sont des “entrepreneurs”, soit des travailleurs indépendants ou des sociétés sans salarié. Sur la période étudiée, leur croissance a été plus élevée que celle des entreprises employant des travailleurs.

Le nombre d’indépendants a par ailleurs progressé dans plusieurs secteurs comme la consultance ou les services aux personnes. À l’inverse, dans le commerce de détail ou l’entretien des bâtiments par exemple, les entreprises employeuses sont restées dominantes.

La hausse enregistrée à Bruxelles a été moins rapide qu’en Flandre et en Wallonie, en particulier au niveau des entrepreneurs entre 2020 et 2023. En revanche, la croissance des entreprises employeuses est restée proche de celle observée ailleurs dans le pays entre 2015 et 2024.

L’année 2024 a marqué un tournant. Le nombre d’entreprises créées du côté des entrepreneurs est reparti à la hausse, atteignant son niveau le plus élevé depuis 2019, après plusieurs années de ralentissement. Il s’agissait aussi de la première fois depuis 2008 que le nombre d’entreprises employeuses s’installant à Bruxelles a dépassé celui des entreprises qui la quittent.