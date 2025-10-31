Plus de 420 intrusions sur les voies du métro bruxellois en 2024 : la Stib tire la sonnette d’alarme

La Stib rappelle : descendre sur les voies du métro reste un comportement à la fois dangereux et interdit.

Ces comportements sont pourtant de plus en plus fréquents En 2024, 421 intrusions ont été enregistrées sur le réseau, contre 381 en 2023, une hausse de plus de 10 %. Depuis 2021, l’augmentation atteint 43 %.

Ces intrusions ont entraîné près de 95 heures d’interruption du service, soit plus de 10.000 kilomètres de trajets annulés. “Il y a plus d’intrusions, mais elles sont gérées plus efficacement”, précise Anthony Bonneval, Risk & Safety Manager à la STIB.

La société de transport profite d’Halloween pour rappeler, sur un ton humoristique, que descendre sur les voies peut avoir des conséquences tragiques. Entre les 72 km/h atteints par les rames et le 3ᵉ rail sous 900 volts, le danger est bien réel.

En cas d’objet tombé sur les rails, la STIB invite les voyageurs à utiliser les bornes SOS ou à demander l’aide du personnel, plutôt que de tenter de le récupérer eux-mêmes.

Rédaction – Photo : Stib