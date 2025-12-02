Passer la navigation
Plus de 215.000 euros confisqués et 45 véhicules saisis dans le quartier des Abattoirs

Dans le cadre d’une vaste opération policière, plus de 215.000 euros ont été confisqués et 45 véhicules ont été saisis lundi à proximité des Abattoirs d’Anderlecht, a indiqué le parquet de Bruxelles mardi. Quatre personnes en séjour irrégulier ont été placés en centre fermé et dix commerces ont également été placés sous scellés judiciaires.

“Le lundi 1er décembre, une vaste opération policière rassemblant plus de 300 policiers a eu lieu dans la rue Heyvaert située sur les communes de Molenbeek-Saint-Jean et d’Anderlecht”, a déclaré le parquet de Bruxelles mardi. “Au total, 45 véhicules ont été saisis et 218.955 euros ont été confisqués. Dix commerces ont été placés sous scellés judiciaires”, a ajouté le ministère public.

L’action a été menée à l’initiative du parquet de Bruxelles, en étroite collaboration avec les zones de police locales Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) et Midi (Saint-Gilles/Anderlecht/Forest), ainsi que l’organe central pour la répression de la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO).
Le parquet ajoute que d’autres zones locales ainsi que la police fédérale ont également apporté leur soutien à l’opération. Le SPF Économie, les Douanes et l’Office des Étrangers ont aussi participé à l’action.

“L’opération visait principalement à contrôler les commerces de véhicule dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale grave et organisée”, a précisé le parquet.

Belga – Photo : BX1

