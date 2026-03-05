Plus de 17 kilogrammes de cocaïne saisis à Schaerbeek, deux individus arrêtés

Deux individus ont été placés sous mandat d’arrêt après la découverte par la police, lundi dernier, de plus de 17 kilogrammes de cocaïne et de 2,6 kg de cannabis dans un véhicule à Schaerbeek, a indiqué jeudi la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode).

Les policiers ont découvert la marchandise lors d’un contrôle routier, lors duquel un véhicule suspect avait été repéré. “Le véhicule a dès lors été dépanné judiciairement, et le conducteur a été interpellé et privé de liberté“, a précisé la police.

Les policiers ont ensuite réalisé une perquisition au domicile du suspect. “Sur place, 1.150 euros en cash ont été découverts et saisis, ainsi que 3 GSM. À la suite de cette découverte, un suspect supplémentaire a été interpellé et privé de liberté“, ont ajouté les forces de l’ordre.

“Les deux individus ont été mis à disposition du parquet. Ils ont été présentés devant la juge d’instruction, qui les a inculpés du chef de détention de stupéfiants en vue de leur vente, en association et les a placés sous mandat d’arrêt“, a conclu la police.

Belga – Photo Polbruno