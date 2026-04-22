Plus de 1,3 million de véhicules contrôlés lors du 24e marathon de la vitesse

Cinquante-cinq permis de conduire ont par ailleurs été retirés lors de cette opération qui s’est déroulée dans toute la Belgique.Les conducteurs pouvaient être flashés soit par des radars fixes automatiques, soit par des radars mobiles en présence de policiers.

► Reportage | La police mène un 24e marathon de la vitesse

Lors de la dernière édition, en novembre 2025, le nombre de véhicules contrôlés avait été un peu moindre (1.145.927) pour un taux d’excès de vitesse légèrement supérieur, à 4,14%. Cent-deux permis avaient été retirés.

“Tant que les excès de vitesse resteront l’une des causes majeures d’accidents de la route, la sécurité routière demeurera une priorité absolue pour la Police Intégrée“, a commenté la police fédérale. “Levez le pied et aidez-nous à rendre nos routes plus sûres !“.

Belga