 Aller au contenu principal
BX1

La police mène un marathon de la vitesse de mercredi à jeudi

Flash Radar Contrôle Vitesse Police Bruxelles Ixelles - BX1

La police fédérale de la route et de nombreuses zones de police locale mèneront un marathon de contrôles de vitesse de 24 heures dès 06h00 mercredi et jusqu’à jeudi matin, a annoncé mardi la police fédérale.

Des radars fixes et mobiles seront déployés jusqu’au jeudi, 6 heures. L’opération, organisée deux fois par an, vise à inciter les automobilistes à respecter les limitations de vitesse, “l’une des causes principales d’accidents“, selon la police.

Lors de la précédente édition en novembre dernier, près d’1,15 million de véhicules avaient été contrôlés sur 645 sites. Quelque 47.450 infractions pour excès de vitesse avaient été constatées, soit 4,14% des conducteurs contrôlés, et 102 permis de conduire retirés sur-le-champ.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales