La police mène un marathon de la vitesse de mercredi à jeudi

La police fédérale de la route et de nombreuses zones de police locale mèneront un marathon de contrôles de vitesse de 24 heures dès 06h00 mercredi et jusqu’à jeudi matin, a annoncé mardi la police fédérale.

Des radars fixes et mobiles seront déployés jusqu’au jeudi, 6 heures. L’opération, organisée deux fois par an, vise à inciter les automobilistes à respecter les limitations de vitesse, “l’une des causes principales d’accidents“, selon la police.

Lors de la précédente édition en novembre dernier, près d’1,15 million de véhicules avaient été contrôlés sur 645 sites. Quelque 47.450 infractions pour excès de vitesse avaient été constatées, soit 4,14% des conducteurs contrôlés, et 102 permis de conduire retirés sur-le-champ.

Belga