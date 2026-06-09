Plus de 10 millions d’amendes pour infractions au code de la route en 2025

Plus de 10 millions d’amendes pour des infractions au code de la route ont été infligées en Belgique en 2025, selon des chiffres de la police fédérale rapportés mardi par Het Nieuwsblad, la Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

Avec un total record de 10.060.037 procès-verbaux, l’ensemble des services de police ont délivré près de deux fois plus d’amendes qu’en 2020 (5,3 millions). Quatre infractions sur cinq étaient des excès de vitesse, ce qui représente une moyenne de plus de 22.000 pv pour vitesse par jour.

Un radar situé sur le ring d’Anvers, à hauteur de Deurne, a flashé à lui seul pas moins de 116.000 automobilistes l’année dernière, soit 13 par heure, pour un revenu brut d’environ 8 millions d’euros, écrit Het Nieuwsblad.

Belga