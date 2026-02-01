Plongée dans la 400e balade ornithologique de Watermael-Boitsfort

Pour une promenade à la découverte de la faune et de la flore, il faut se diriger vers Watermael-Boitsfort.

En 35 ans, la commission ornithologique de Watermael-Boitsfort, composés d’amoureux de la nature, a organisé plus de 400 balades les premiers dimanches de chaque mois depuis 1992. Elles permettent de voir des espèces animales présentes en ville. Cette découverte de la nature et du biotope commence des étangs de Boitsfort.