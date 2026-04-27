Plainte pour agression antisémite dans le métro à Bruxelles : le parquet ouvre une enquête
Le parquet de Bruxelles confirme avoir été avisé d’une plainte déposée par une personne qui affirme avoir été victime d’un vol avec violences et d’insultes antisémites vendredi soir dans une rame de métro à Bruxelles, une information largement relayée sur les réseaux sociaux durant le week-end.
Selon la plainte, les faits se seraient produits le 24 avril, vers 22h30. La victime déclare qu’elle se trouvait dans une rame de métro lorsqu’elle aurait été attaquée par au moins deux individus, qui lui auraient arraché une chaîne en or ainsi qu’un pendentif représentant une étoile de David.
La personne affirme également avoir fait l’objet d’insultes à caractère antisémite. À la suite de cette plainte, le parquet a saisi un juge d’instruction. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits.
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Belga