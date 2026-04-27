Agression antisémite à Yser : un homme roué de coups par trois individus à cause de son étoile de David

Une agression à caractère antisémite s’est produite vendredi soir dans le métro à Bruxelles, entre les stations Rogier et Yser. La victime, prénommée David, a été prise à partie par trois individus.

Selon son témoignage relayé par RTBF, un homme l’a d’abord abordé en lui demandant son chemin. Rapidement rejoint par deux autres personnes, le groupe s’en serait ensuite pris à lui, le frappant notamment au visage.

Les agresseurs lui ont arraché l’étoile de David qu’il portait autour du cou. Pendant les faits, ils auraient tenu des propos visant les juifs, décrits par la victime comme “pas vraiment élogieux”.

Après l’agression, David a tenté de poursuivre les auteurs jusque dans la station Yser, sans parvenir à les rattraper.

La victime estime que le vol de son bijou était l’objectif principal. “Ils n’ont pas essayé de me prendre mon téléphone ou mon portefeuille, alors qu’ils en avaient l’occasion. Je pense qu’ils voulaient juste mon étoile comme trophée”, a-t-il expliqué.

Sur les réseaux sociaux, David a lancé un appel pour tenter de retrouver son collier, qu’il possédait depuis près de 30 ans et qui avait une forte valeur sentimentale, puisqu’il s’agissait d’un cadeau de son père aujourd’hui décédé.

Rédaction