Place Saint-Jean : mobilisation contre les économies annoncées chez visit.brussels

Quelque 80 personnes se sont rassemblées vendredi midi place Saint-Jean, à Bruxelles, pour protester contre les économies annoncées dans le budget de visit.brussels et tenter d’infléchir le gouvernement bruxellois dirigé par Boris Dilliès.

Les manifestants ont relayé les revendications déjà portées ces derniers jours. Sur des tracts distribués sur place, visit.brussels est présenté comme un acteur qui “fait vibrer”, “fait briller”, “fait fonctionner” et “fait vivre” Bruxelles, en attirant touristes, congrès et grands événements, tout en soutenant l’écosystème des hôtels, restaurants, musées, festivals et acteurs culturels. Le message des protestataires est clair: “moins de budget = moins de touristes = moins d’emplois”, avec un rappel des 36.000 travailleurs liés au secteur.

Jeudi, le front commun syndical avait dénoncé un “choix politique destructeur” après l’annonce du retrait de 5,7 millions d’euros de subsides à visit.brussels en 2026, ainsi qu’une baisse progressive des subventions qui passeraient de 22 à 8 millions d’euros à l’horizon 2029. Selon les syndicats, ces coupes menacent directement l’emploi au sein de l’organisme et dans tout le secteur touristique, culturel et événementiel bruxellois.

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Poids économique du secteur

Les organisations syndicales ont également mis en avant le poids économique du secteur, qui représente, selon elles, 4,84 milliards d’euros de valeur ajoutée annuelle, 5,5% de la richesse régionale et près de 10 millions de nuitées en 2025.

Jeudi encore, le ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR) a assuré qu’il n’était pas question d’affaiblir le tourisme et l’événementiel. Il a défendu une rationalisation des moyens de visit.brussels, dans un contexte de déficit régional de 1,6 milliard d’euros en 2025, en plaidant pour un recentrage sur les missions jugées essentielles au rayonnement de Bruxelles.

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Belga/Photo : Charlotte Verbruggen