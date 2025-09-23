Pink Ribbon demande un accès élargi aux tests génétiques de dépistage du cancer du sein

Actuellement, un cancer du sein héréditaire sur deux n’est découvert qu’au moment du diagnostic. Un test génétique existe pourtant, mais il est trop rarement réalisé.

Huit Belges sur 10 sont disposés à se faire tester pour savoir s’ils sont porteurs d’un gène du cancer du sein, afin de pouvoir prendre des mesures préventives, selon une enquête menée par IVOX pour le compte de l’association nationale de lutte contre le cancer du sein Pink Ribbon, qui en a présenté les résultats mardi.

Pink Ribbon demande dès lors au gouvernement de donner à toute personne atteinte d’un cancer du sein ainsi qu’à ses proches la possibilité de se faire tester pour les gènes BRCA1 et BRCA2, associés à un risque élevé de cancer du sein. “Aujourd’hui, trop de porteurs de ces gènes ignorent encore qu’ils en sont porteurs”, déclare Jan Lamote, président de Pink Ribbon. Sur la douzaine de gènes du cancer du sein identifiés, les gènes BRCA1 et BRCA2 sont les plus préoccupants. Ils augmentent le risque de cancer du sein chez les femmes de 60 à 80%, mais aussi le risque cancer du sein chez les hommes de 1% à 7% et le risque de cancer de la prostate de 15%.

En Belgique, les porteurs d’un de ces deux gènes seraient entre 33.000 et 55.000 (soit 0,3% à 0,5% des 11 millions d’habitants). Au moins la moitié l’ignore, précise Pink Ribbon. L’association plaide donc pour un plus grand accès aux tests de dépistage. Les gènes BRCA1 et BRCA2 peuvent être détectés à l’aide d’un test génétique réalisé à partir d’un simple prélèvement sanguin, mais ils ne sont disponibles qu’aux personnes atteintes d’un cancer du sein qui remplissent certains critères et pour les parents au premier et au deuxième degré des porteurs d’un gène du cancer du sein.

Belga