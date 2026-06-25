Pieter Timmermans va quitter ses fonctions de CEO de la FEB

Pieter Timmermans a annoncé jeudi au Conseil d’administration de la FEB qu’il souhaitait quitter ses fonctions de CEO d’ici au début de l’année prochaine au plus tard, selon un communiqué de la fédération.

La Fédération des entreprises de Belgique précise que ce scénario “est fixé depuis plusieurs années”, afin de tenir compte de plusieurs échéances qui ont marqué la politique intérieure, telles que les élections (2024), la formation des nouveaux gouvernements fédéral et régionaux (2025) et le cycle de concertation avec les syndicats au sein du Groupe des Dix (2026).

“Ce secret a été soigneusement gardé, mais aussi soigneusement préparé à la rue Ravenstein“, souligne Pieter Timmermans. “Toutes les pièces du puzzle sont en place pour que je puisse, avec conviction et en toute sérénité, passer le flambeau à la personne qui me succédera au début de l’année prochaine. Je demeurerai ensuite actif en coulisses pour apporter aide et conseil à la direction de la FEB.”

Belga