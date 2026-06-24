Piet Jonckers est le nouveau directeur de la Régie Autonome de la BourseBeurs

La Régie Communale Autonome BourseBeurs, mandatée pour l’exploitation du bâtiment de la Bourse, au centre de la capitale, a annoncé mercredi la nomination de Piet Jonckers au poste de directeur général.

Celui-ci succède à Dirk Lubbers, qui a accompagné ces deux dernières années le développement et le rayonnement de ce lieu emblématique de la capitale qui abrite le centre d’expérience Belgian Beer World et le musée Bruxella 1238.

Fort d’une solide expérience dans le secteur touristique notamment pour Toerisme Vlaanderen, Piet Jonckers a précédemment dirigé Train World à Bruxelles, où il a contribué au développement du musée et au renforcement de son attractivité auprès d’un public national et international.

Selon la Régie communale autonome, son expertise en matière de gestion, d’expérience visiteurs et de valorisation du patrimoine constitue un atout majeur pour poursuivre l’ambition des activités déployées au sein de la Bourse de Bruxelles.

Selon Philippe Delusinne, le président du Conseil d’administration de la RCA BourseBeurs, “le parcours, la vision et l’expérience de Piet Jonckers dans la gestion d’institutions culturelles, touristiques et économiques reconnues seront précieux pour poursuivre le développement de ce lieu unique et mettre en avant notre patrimoine brassicole reconnu par UNESCO depuis 2016 comme patrimoine immatériel culturel“.

Egalement cité dans un communiqué de la Régie Autonome, Piet Jonckers s’est quant à lui réjoui de rejoindre les équipes de BourseBeeurs et de contribuer à renforcer encore sa position comme destination incontournable pour les Bruxellois et les visiteurs du monde entier.

Belga