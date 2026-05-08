Philippe Close prêt à s’engager dans une association des maires de communes contre le narcotrafic

Cette association est une initiative du militant français de lutte contre le narcotrafic Amine Kessaci, par ailleurs actuellement adjoint au maire de Marseille.

Interrogé vendredi par La Première, celui-ci avait invité vendredi matin la population bruxelloise à “ne pas baisser les bras” face au pouvoir des réseaux de narcotrafiquants.Il avait également annoncé une rencontre avec le bourgmestre de la Ville de Bruxelles dans le cadre de son opération de constitution d’une association européenne des maires de communes qui agissent contre le narcotrafic dans l’espoir d’une réponse positive.

Celle-ci ne s’est pas fait attendre, si l’on en croit le cabinet du bourgmestre, interrogé en fin de journée.

“La Ville de Bruxelles est fière de s’associer à ce réseau de villes européennes, convaincue que c’est par la coopération, le partage d’expériences et une action coordonnée que nous pourrons lutter plus efficacement contre le narcotrafic et construire des réponses durables au service de notre jeunesse et de nos quartiers”, a commenté le bourgmestre de Bruxelles, cité par son porte-parole.