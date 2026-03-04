PFAS : Des associations réclament des mesures urgentes au gouvernement bruxellois

Une coalition d’associations environnementales et de santé a appelé mercredi le gouvernement bruxellois à prendre des mesures restrictives “fortes” contre les PFAS, “sans attendre d’éventuelles décisions fédérales ou européennes“. Elles ont sollicité une audience auprès du nouveau ministre-président, Boris Dilliès, pour identifier des solutions.

We Are Nature.Brussels, la Société Scientifique de Médecine Générale, Nature & Progrès Belgique et ClientEarth exigent de la Région qu’elle restreigne l’usage de ces polluants persistants sur son territoire en adaptant la législation actuelle ou en créant de nouvelles bases légales. Les associations pointent trois dossiers spécifiques nécessitant une action. Le premier concerne l’ancienne usine Sicli à Uccle, qualifiée de “hotspot” de pollution. Les organisations déplorent le refus des autorités de proposer un biomonitoring (analyse sanguine) aux riverains, malgré des concentrations dans les eaux souterraines dépassant très largement les normes européennes.

Le deuxième cas vise l’usine chimique Allnex située à Drogenbos, en Flandre, mais à proximité immédiate de la commune bruxelloise de Forest. Les associations s’inquiètent des rejets de PFAS dans la Senne. “Bruxelles doit demander des précisions à Allnex, monitorer le taux de PFAS à l’entrée de la Senne dans la Région, et réduire le risque pour la population“, estiment-elles.

Enfin, les organisations soulèvent la problématique des boues de la station d’épuration de Bruxelles-Nord. Selon elles, ces résidus contenant des PFAS sont envoyés en compostage sur des terres agricoles à Graincourt, en France. “La Région doit stopper la filière d’épandage sur des territoires voisins” tant que l’innocuité de ces déchets n’est pas établie, plaident les associations.

Les PFAS, substances per- et polyfluoroalkylées souvent appelées “polluants éternels” en raison de leur quasi-indestructibilité, comportent des risques de cancers, de troubles thyroïdiens, d’affaiblissement du système immunitaire et de troubles de la reproduction. La Belgique est considérée comme l’un des pays les plus contaminés en Europe, rappellent les associations.

Belga