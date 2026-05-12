Perturbations significatives chez Bruxelles-Propreté : le point sur la situation

La grève chez Bruxelles-Propreté provoque d’importantes perturbations dans plusieurs communes bruxelloises ce mardi. Environ la moitié des camions destinés à la collecte des déchets ménagers sont restés aux dépôts en raison de la mobilisation sociale.

Malgré cette réduction importante des effectifs, l’agence assure avoir maintenu 92 % des tournées consacrées aux sacs blancs. Les principaux problèmes concernent surtout les collectes sélectives et les déchets alimentaires.

Les communes d’Etterbeek et de Schaerbeek figurent parmi les zones les plus touchées pour les déchets résiduels. Concernant les sacs orange, les perturbations sont particulièrement marquées dans les deux Woluwe ainsi qu’à Bruxelles, notamment dans les quartiers de Laeken et Neder-over-Heembeek.

Aucun problème n’a en revanche été signalé pour la collecte des sacs jaunes. Les sacs bleus, eux, ne seront pas ramassés cette semaine selon les modalités habituelles. Bruxelles-Propreté demande aux habitants qui les auraient déjà sortis de les rentrer et de les conserver jusqu’à la prochaine tournée prévue la semaine prochaine.

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Des tournées de rattrapage seront organisées “dans les meilleurs délais” pour les déchets résiduels et alimentaires, précise encore l’agence.

Du côté des Recypark, tous les sites restent accessibles, à l’exception de celui de Woluwe-Saint-Pierre. La campagne des Recypark Mobiles prévue à Ganshoren est quant à elle annulée ce mardi.

Le mouvement pourrait encore entraîner des perturbations dans le courant de l’après-midi et de la soirée. Bruxelles-Propreté invite les habitants des communes suivantes à rester attentifs :

Après-midi : Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre ;

Soirée : Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Uccle et Woluwe-Saint-Lambert.

Rédaction