Perturbations limitées pour le premier jour de grève à Bruxelles-Propreté

Les perturbations liées à la grève syndicale de trois jours des employés de l’agence régionale de propreté Bruxelles-Propreté restent limitées en ce premier jour de mobilisation, a indiqué l’agence dans un communiqué mercredi après-midi. Le mouvement pourrait néanmoins prendre de l’ampleur dans les prochains jours.

“83 % des camions ont été en mesure de sortir et 100% des collectes de déchets résiduels et alimentaires ont pu être assurées“, a précisé l’agence régionale. Les collectes des sacs blancs ont été assurées mercredi dans leur entièreté sur les communes d’Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Uccle et Watermael-Boitsfort. Il en est de même pour les collectes des déchets alimentaires (sac orange) sur les communes d’Auderghem, Uccle et Watermael-Boitsfort, où 85% des collectes de biodéchets ont été effectuées.

■Reportage de Maria Bemba et Charles Carpreau

Les collectes mécanisées, concernant les immeubles résidentiels et les commerçants, ont été majoritairement assurées, ainsi que le service des encombrants à domicile. En revanche, tous les Recypark sont fermés, à l’exception du site Humanité. La campagne des Recypark mobiles prévue à Ganshoren de mercredi à vendredi est annulée. “Comme annoncé lundi dernier, le ramassage des sacs jaunes et bleus n’a pas été organisé selon les modalités habituelles et des perturbations sont à signaler“, ajoute Bruxelles-Propreté, qui préconise de ne pas sortir ces sacs mercredi soir ainsi que jeudi et vendredi.

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“Pour rappel, la priorité est donnée à la collecte des sacs blancs, orange et verts notamment pour des raisons sanitaires“, explique l’agence. Les collectes de mercredi soir seront à surveiller dans plusieurs communes et zones, dont Auderghem, Anderlecht, le Pentagone, Louise, Forest, Ixelles, Saint-Gilles et Watermael-Boitsfort. Bruxelles-Propreté reste également prudent pour les prochains jours. “Même si une grande partie des agents étaient présents aujourd’hui, le mouvement de grève pourrait davantage être suivi dans les prochaines heures, ainsi que ces jeudi 19 et vendredi 20 mars“, a conclu l’agence.

Plus de 80% des effectifs étaient en service mercredi matin, ce qui a permis d’assurer la majorité des tournées de ramassage sans encombre. L’agence précise que la situation actuelle ne reflète pas nécessairement les jours à venir, durant lesquels des perturbations plus importantes pourraient survenir. Les tournées prévues mercredi soir pourraient déjà être davantage affectées, l’effectif disponible restant incertain. Des difficultés similaires ne sont pas à exclure pour jeudi et vendredi. Les Recypark demeurent, pour l’heure, ouverts et fonctionnent avec un personnel suffisant.

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Belga