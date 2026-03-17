Schaerbeek adopte un plan de propreté décliné en 90 actions

La commune de Schaerbeek a adopté un plan de propreté couvrant la période 2026-2031. Présenté à l’initiative de l’échevine en charge de la propreté publique, Deborah Lorenzino (DéFI), ce programme prévoit 90 actions visant à améliorer la gestion de l’espace public.

Le document repose sur six axes stratégiques, qui doivent permettre notamment d’optimiser la gestion quotidienne de la propreté, de renforcer les équipements existants et d’améliorer le suivi de l’état des rues. “Face à la recrudescence des faits de salissures, il est fondamental de se réorganiser et de se doter d’un instrument stratégique qui va permettre d’améliorer le cadre de vie des Schaerbeekois”, déclare Deborah Lorenzino.

La commune indique également vouloir développer la collaboration avec les habitants, responsabiliser davantage les auteurs de dépôts ou de salissures et renforcer les partenariats avec les acteurs concernés.

Ce plan s’appuie sur un diagnostic préalable ainsi que sur une consultation citoyenne ayant mobilisé environ 1.500 habitants.

Priorités identifiées

Parmi les actions mises en avant figurent la lutte contre trois types de nuisances jugées prioritaires : les petites salissures, les dépôts clandestins et les sacs poubelles laissés sur la voie publique.

La commune prévoit également des mesures spécifiques pour les axes commerçants et le Quartier Nord, ainsi qu’un renforcement de la lutte contre les nuisibles.

Le développement d’initiatives citoyennes est aussi envisagé, notamment via la création d’un réseau d’« ambassadeurs de rue » et le lancement d’appels à projets.

Les autorités communales précisent que ce plan se veut évolutif. Il pourra être adapté en fonction des réalités de terrain, des contraintes rencontrées et des résultats observés au fil de sa mise en œuvre. L’objectif affiché est d’améliorer durablement le cadre de vie et la qualité du service rendu aux habitants de Schaerbeek.