Perturbation du trafic ferroviaire causée par des intrus près de Bruxelles-Midi

La circulation ferroviaire près de Bruxelles-Midi a été temporairement interrompue dimanche soir en raison de la présence d’intrus entre la gare et Forest. La circulation a depuis repris normalement, mais le service ferroviaire sera perturbé pour le reste de la soirée de dimanche, indique Infrabel.

Vers 17h30, plusieurs intrus ont été signalés près de la gare de Bruxelles-Midi, provoquant l’interruption de la circulation ferroviaire d’un côté de la gare. Ceci a affecté les trains à destination de la Wallonie, de la Flandre orientale et occidentale, ainsi que des Eurostars à destination de Londres.

Les équipes de Securail sont arrivées sur place, mais n’ont trouvé personne le long des voies, selon Thomas Baeken, porte-parole d’Infrabel. La circulation ferroviaire a ensuite pu reprendre au ralenti.

La circulation ferroviaire est normale depuis 18h30. Pour le reste du service de dimanche soir, Infrabel met en garde contre des retards conséquents et des suppressions partielles de trains, une mesure qui permettra aux trains de reprendre leur trajet retour plus tard.