Pavi’On : cet espace peu connu du Cinquantenaire propose des activités socio-culturelles accessibles à tous

Cet espace peu connu est pourtant situé en plein cœur du parc du Cinquantenaire. Le Pavi’On recherche de nouveaux exploitants : un appel à projets d’occupation vient d’être lancé.

La bâtisse est un peu cachée dans le parc du Cinquantenaire. Depuis un an, de nombreuses activités socio-culturelles ont lieu en son sein. Flora donne des cours d’art-thérapie avec de la danse, du yoga, du tai-chi ou encore des percussions.

Des événements plus sociaux ont également lieu au Pavi’On, qui dépend des maisons de quartier de la Ville de Bruxelles : “Il y a un bal, en avril il y aura une bourse aux vinyles, on aura aussi un tournoi des Chiffres et des Lettres… C’est très varié et très différent en fonction de ce que les gens nous proposent“, explique le coordinateur Antoine Herbiet.

Pavi’On est à la recherche de nouveaux projets d’ateliers à partir du mois de mai. Un appel est lancé aux intéressés à condition de respecter l’esprit du lieu : “Ce qui est super important, c’est d’appliquer un tarif accessible, parce qu’il ne faut pas que l’activité soit réservée à une catégorie de la population, mais au plus grand nombre. Il faut que ce soit quelque chose d’ouvert, qui rassemble les gens.”

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 13 mars prochain.

■ Reportage de Alice Dulczewski