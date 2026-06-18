Patrick Charlier (Unia) : “L’intelligence artificielle peut être raciste”

Patrick Charlier, le directeur d’Unia – l’organisme interfédéral chargé de lutter contre les discriminations et les inégalités – était ce jeudi matin dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Les signalements pour des faits de racisme ont bondi de 18% entre 2024 et 2025. Un chiffre révélé sur notre antenne ce matin par Unia. L’institution souligne que les signalements concernent principalement des faits qui se déroulent au travail mais aussi dans les médias.

Patrick Charlier observe également un nouveau défi : les biais discriminatoires des intelligences artificielles. “L’IA peut être raciste, elle peut exclure aussi des personnes en situation de handicap. Soit elle peut être conçue pour discriminer, c’est le cas notamment lorsqu’on utilise des algorithmes pour exclure des personnes qui demandent des crédits hypothécaires. Soit on la nourrit de données qui elles-mêmes sont biaisées. Donc le résultat va être biaisé, sans que ce soit conscient ou volontaire”, explique le directeur d’Unia.

Dès lors, que peut faire Unia face à l’intelligence artificielle ? “Nous avons été reconnus comme organe qui peut travailler sur le nouvel ‘AI Act’, nous commençons à faire un monitoring des systèmes d’IA. Pour vous donner un exemple : on vient d’être sollicité, on nous demande un avis, pour la mise en place d’un algorithme et s’assurer que, dès le départ, il ne soit pas discriminatoire. C’est ce qu’on appelle concevoir sa “by design” de pensée dès le départ“, répond Patrick Charlier.

Rédaction