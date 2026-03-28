Patinage artistique : La bruxelloise Nina Pinzarrone, 19 ans, médaillée de bronze au Mondial de Prague

Nina Pinzarrone n’en revenait pas elle-même.

La patineuse bruxelloise de 19 ans a décroché la médaille de bronze aux Championnats du monde de Prague, signant au passage un nouveau record personnel avec 215,20 points au total.

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Seules les Japonaises Kaori Sakamoto et Mone Chiba ont fait mieux. En conférence de presse, Nina a confié sa surprise : “Je n’aurais pas cru qu’une telle position serait possible.” Elle cite les JO de Milan-Cortina, où elle avait terminé 13e, comme un tournant dans sa motivation.

Déjà double médaillée de bronze européenne (2024 et 2025), Nina Pinzarrone signe désormais la première médaille mondiale de sa carrière. Et elle sait déjà ce qu’elle veut ensuite : “Mon prochain objectif, c’est de devenir championne d’Europe.”

À 19 ans, l’horizon est grand ouvert.