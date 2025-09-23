Pas de train entre Nivelles et Bruxelles-Midi durant deux week-ends et la semaine du 18 au 26 octobre

Cette interruption totale du trafic s’explique par la poursuite du chantier de mise à quatre voies de la ligne Bruxelles-Nivelles dans le cadre du RER et la nécessité pour les équipes de travailler en toute sécurité.

La circulation des trains sera interrompue entre les gares de Bruxelles-Midi et de Nivelles les week-ends des 27-28 septembre, 4-5 octobre ainsi que la première semaine des congés d’automne, du 18 au 26 octobre, annoncent mardi la SNCB et Infrabel.

Durant ces périodes, Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, finalisera les travaux de mise à quatre voies du tronçon entre Braine-l’Alleud et Waterloo, jusqu’à la frontière avec la région flamande (un peu moins de 6 km). Le premier tronçon entre Braine-l’Alleud et Braine-Alliance (2,5 km) a déjà été mis en service en avril 2022. Dès le 27 octobre, et la reprise du trafic, les nouvelles voies seront ensuite en “rodage” jusqu’à la mise en service officielle du tronçon Braine-Alliance-frontière avec la Flandre en décembre 2025, explique encore Infrabel. Au-delà des activités de voies, le gestionnaire de l’infrastructure profitera de l’arrêt des circulations pour “massifier” ses travaux. Des chantiers de quais sont ainsi prévus en gares de Waterloo, Braine-l’Alleud et Nivelles, en plus de travaux de signalisation, caténaire et de maintenance des infrastructures sur la ligne.

La SNCB, de son côté, met en place des alternatives de mobilité. Durant les deux week-ends prochains et la semaine d’interruption courant octobre, tous les trains seront remplacés par des bus entre Bruxelles-Midi, Linkebeek et Nivelles. Les voyageurs peuvent prendre ces bus munis de leur ticket de train. Les parcours de certains trains sont également adaptés. L’entreprise ferroviaire conseille aux voyageurs de préparer leur voyage en consultant le planificateur de voyages via l’app et/ou le site de la SNCB, qui tient compte des horaires adaptés. L’ensemble des adaptations sont également consultables sur son site internet.

